Украинка Сапсай стала чемпионкой Европейских игр-2019

22 июня, 2019, 21:22

Украинская самбистка Анастасия Сапсай получила золотую награду Европейских игр-2019 в категории свыше 80 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной схватке Анастасия Сапсай встречалась с Елене Кебадзе из Грузии. Украинка победила соперницу 4: 0 и стала чемпионкой Европейских игр-2019.

Для сборной Украины золото Сапсай стало третьим в Минске. 22 июня чемпионами Европейских игр также стали дзюдоисты Дарья Билодид и Георгий Зантарая. Также на счету украинцев две серебряные и одна бронзовая награда.

Напомним, в Европейских играх-2019 в Минске серебряную награду в категории до 64 кг одержала украинская самбистка Елена Сайко.

22 мая на Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг.

Также 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.

Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .

Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг.

Читайте также: 10 главных надежд Украины на Европейских играх-2019