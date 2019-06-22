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Espreso.tvСпортУкраинка Сапсай стала чемпионкой Европейских игр-2019

Украинка Сапсай стала чемпионкой Европейских игр-2019


фото: sportarena
Украинская самбистка Анастасия Сапсай получила золотую награду Европейских игр-2019 в категории свыше 80 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной схватке Анастасия Сапсай встречалась с Елене Кебадзе из Грузии. Украинка победила соперницу 4: 0 и стала чемпионкой Европейских игр-2019.

Для сборной Украины золото Сапсай стало третьим в Минске. 22 июня чемпионами Европейских игр также стали дзюдоисты Дарья Билодид и Георгий Зантарая. Также на счету украинцев две серебряные и одна бронзовая награда.

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