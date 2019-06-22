Трамп назначил и.о. министра обороны США

22 июня, 2019, 14:51

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил кандидатуру министра сухопутных войск Марка Эспера на пост главы Пентагона

Эспер начнет исполнять обязанности министра обороны 24 июня 2019 года, сменив на этом посту Патрика Шенагена, который уходит в отставку по семейным обстоятельствам, передает Радио Свобода .

Кандидатуру Эспера также должен одобрить Сенат.

Эспер является ветераном американской армии. Он закончил известную военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке.