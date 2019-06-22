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Espreso.tvМирТрамп назначил и.о. министра обороны США

Трамп назначил и.о. министра обороны США


фото: VOA
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил кандидатуру министра сухопутных войск Марка Эспера на пост главы Пентагона

Эспер начнет исполнять обязанности министра обороны 24 июня 2019 года, сменив на этом посту Патрика Шенагена, который уходит в отставку по семейным обстоятельствам, передает Радио Свобода .

Кандидатуру Эспера также должен одобрить Сенат.

Эспер является ветераном американской армии. Он закончил известную военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке.

  • В феврале 2018 года посещал международный тренировочный центр ВСУ на Львовщине.
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