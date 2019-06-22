Стало известно, когда итальянский суд объявит решение по поводу нацгвардейца Маркива

22 июня, 2019, 12:53

Адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде в итальянском городе Павия с итоговой речью, которая длилась шесть часов

По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего в Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли, которая произошла пять лет назад, сообщает пресс-служба МВД Украины.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи.

Речи защитников слушала, среди прочих, делегация министерства юстиции Украины.

"5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание суда, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинских военных в событиях мая 2014 близ Славянска Донецкой области. Планируется, что суд объявит решение 12 июля", - отметили в МВД.