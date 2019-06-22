Стало известно, где пройдут Европейские игры-2023
22 июня, 2019, 15:22
Третьи Европейские игры в 2023 году пройдут в польском Кракове
Об этом сообщает БЕЛТА.
Соответствующее решение объявили в субботу, 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.
"Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове", - отмечается в сообщении.
Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, где в эти дни проходят вторые Европейские игры. В них принимают участие более 4 тыс. атлетов из 50 стран, которые разыгрывают награды в 15 видах спорта.
Первые Европейские игры прошли в июня 2015 года в столице Азербайджана Баку.
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