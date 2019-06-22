Руководитель Военного комитета ЕС едет в ОРДЛО, - росСМИ
22 июня, 2019, 14:25
Председатель Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить оккупированные российско-террористическими войсками Донецкую и Луганскую области
Об этом сообщает российское государственное информационное агентство "Новости".
Грациано говорит, что предупредил о своем визите заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божко.
Он отметил, что собирается на эти территории для того, чтобы ознакомиться с военно-оперативной ситуацией.
"Я приехал в Украину и посещу восточные регионы", - уточнил Грациано.
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