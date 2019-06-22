Россия эшелонами перебрасывает в Беларусь военную технику

22 июня, 2019, 19:32

Россия, под предлогом участия в параде 3 июля в Минске, осуществляет массовую переброску в Беларусь военной техники

Об этом сообщает InformNapalm.

Подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил (ВС) РФ прибывают на территорию Беларуси. По официальным сообщениям оборонных ведомств РФ и РБ, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске.

Первые документальные свидетельства массового перебрасывания подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения солидарности "Вместе", которые вечером 20 июня зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала.

Примечательно, что министерство обороны РБ заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным выше фактам.

Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.

Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ, вероятно пилотажная группа "Беркуты" из состава 344-го Торжокские Центра боевого применения и переучивания летного состава (вертолеты Ка-52) и, вероятно, 47-го отдельного смешанного авиационного полка (истребители-бомбардировщики Су-34).

Особого внимания также заслуживает еще одно сообщение пресс-службы Западного военного округа ВС РФ. По информации этого подразделения по связи со СМИ, еще 18 июня военные и боевая техника ракетной бригады 1-й танковой армии ЗВО погрузились на железнодорожные платформы и отправились в Минск для участия в параде 3 июля.

Речь идет о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" 112-й ракетной бригады (в / ч 03333, ППД - г. Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ). Расстояние от места дислокации воинской части в Минск составляет 930 км и более 1000 км по железной дороге.

Вполне возможно, что российские ракетчики под прикрытием участия в параде отрабатывают оперативное выдвижение с точки своей постоянной дислокации в назначенный позиционный район в Беларуси, что можно рассматривать как определенный элемент наступательных действий. Следует особо подчеркнуть, что Россия рассматривает территорию Беларуси исключительно как буферную зону для ведения возможных военных действий со странами блока НАТО (прежде всего Польшей, Литвой, Латвией) и Украины.