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Espreso.tvОбщество"Не за горами новый Языковой майдан", - Кириленко

"Не за горами новый Языковой майдан", - Кириленко

2012 год. Рядом с Украинским домом (Киев)
Действенно защитить украинский язык могут только люди, следовательно, впереди новый Языковой Майдан

Об этом написал на странице в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, комментируя представление в Конституционный суд Украины от народных депутатов из "Оппозиционного блока" об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Случилось ожидаемое событие: "пятая колонна" внесла представление в Конституционный Суд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый Языковой Майдан ", - отметил Кириленко.

 

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