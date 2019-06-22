"Не за горами новый Языковой майдан", - Кириленко
Об этом написал на странице в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, комментируя представление в Конституционный суд Украины от народных депутатов из "Оппозиционного блока" об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного.
"Случилось ожидаемое событие: "пятая колонна" внесла представление в Конституционный Суд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый Языковой Майдан ", - отметил Кириленко.
Случилось ожидаемое событие: "пятая колонна" внесла представление в Конституционный Суд с целью отменить Закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый Языковой Майдан- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 июня 2019 г.
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