Под Днепром вспыхнула электричка, люди на ходу выскакивали из вагонов
Об этом сообщает "Информатор" .
22 июня, около 5:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей в Пятихатки. В инциденте никто не пострадал. Пассажиры во время возгорания не ждали остановки состава и прыгали из вагонов.
По предварительной информации загорелась проводка. Дым распространился по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов.
"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки. Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидец Наталья.
В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что произошел пожар. Сейчас движение восстановлено.
- 20 июня Укрзализныця призвала Верховную Раду выделить из бюджета 7,1 млрд грн на модернизацию пригородных поездов.
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