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Espreso.tvОбществоПод Днепром вспыхнула электричка, люди на ходу выскакивали из вагонов

Под Днепром вспыхнула электричка, люди на ходу выскакивали из вагонов


фото: dp.informator.ua
Под Днепром загорелась электричка, которая направлялась в Пятихатки, пассажирам пришлось покидать дымящиеся вагоны на ходу

Об этом сообщает "Информатор" .

22 июня, около 5:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей в Пятихатки. В инциденте никто не пострадал. Пассажиры во время возгорания не ждали остановки состава и прыгали из вагонов.

По предварительной информации загорелась проводка. Дым распространился по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки. Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидец Наталья.

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что произошел пожар. Сейчас движение восстановлено.

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