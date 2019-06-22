Националисты и христианские церкви соберутся в Киеве "против гомосексуализации общества"
"Это контрмероприятие будет проходить в центре столицы как ответ здорового украинского общества на организацию 23 июня шабаша извращенцев, так называемого "KyivPride-2019", - сообщает пресс-служба партии.
"Наша цель - не допустить проведения "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - отмечают в ПС.
Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты соберутся сегодня, 22 июня 2019 года, в 12:00 возле памятника Михаилу Грушевскому, на улице Владимирской, 57.
Справка
Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
В свою очередь, действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.
При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков .
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоится в центре столицы завтра, 23 июня.
- Нацполиция запретила его участникам, которых будут проверять на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь украинские флаги и символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Маршу равенства" могут присоединиться 15 военных , которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
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