Националисты и христианские церкви соберутся в Киеве "против гомосексуализации общества"

22 июня, 2019, 08:36

В городе Киев 22-23 июня "Правый сектор" совместно с другими патриотическими и христианскими организациями проведет всеукраинскую акцию "Варта на захист сімей і дітей"

"Это контрмероприятие будет проходить в центре столицы как ответ здорового украинского общества на организацию 23 июня шабаша извращенцев, так называемого "KyivPride-2019", - сообщает пресс-служба партии.

"Наша цель - не допустить проведения "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - отмечают в ПС.

Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты соберутся сегодня, 22 июня 2019 года, в 12:00 возле памятника Михаилу Грушевскому, на улице Владимирской, 57.

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь, действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков .