На столичном проспекте Бажана Nissan перевернулся на крышу от удара с Dacia

22 июня, 2019, 07:45

В Киеве на проспекте Бажана в результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся на крышу

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Водитель опрокинутой легковушки Nissan отмечает, что автомобиль Dacia, который двигался левее в попутном направлении, внезапно начал поворачивать направо и ударил Nissan в левый бок. От удара Nissan перевернулся.

Врачи "скорой" осмотрели водителей, те от госпитализации отказались.

Водитель Dacia рассказал, что в его авто была пассажирка, которая после столкновения пошла домой.

Обстоятельства выясняют следователи.