На столичном проспекте Бажана Nissan перевернулся на крышу от удара с Dacia
22 июня, 2019, 07:45
В Киеве на проспекте Бажана в результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся на крышу
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Водитель опрокинутой легковушки Nissan отмечает, что автомобиль Dacia, который двигался левее в попутном направлении, внезапно начал поворачивать направо и ударил Nissan в левый бок. От удара Nissan перевернулся.
Врачи "скорой" осмотрели водителей, те от госпитализации отказались.
Водитель Dacia рассказал, что в его авто была пассажирка, которая после столкновения пошла домой.
Обстоятельства выясняют следователи.
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