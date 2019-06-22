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Espreso.tvОбществоНа столичном проспекте Бажана Nissan перевернулся на крышу от удара с Dacia

На столичном проспекте Бажана Nissan перевернулся на крышу от удара с Dacia

В Киеве на проспекте Бажана в результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся на крышу

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Водитель опрокинутой легковушки Nissan отмечает, что автомобиль Dacia, который двигался левее в попутном направлении, внезапно начал поворачивать направо и ударил Nissan в левый бок. От удара Nissan перевернулся.

Врачи "скорой" осмотрели водителей, те от госпитализации отказались.

Водитель Dacia рассказал, что в его авто была пассажирка, которая после столкновения пошла домой.

Обстоятельства выясняют следователи.

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