22 июня, 2019, 18:31

При пересечении контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский в facebook.

"На КПВВ "Станица-Луганская" умер мужчина 1949 г.р., он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, во время подхода к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать", - написал Лисянский.

Он добавил, что по предварительным данным, врачи диагностировали у мужчины широкий инсульт.