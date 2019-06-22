На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина
22 июня, 2019, 18:31
При пересечении контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" умер пожилой мужчина
Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский в facebook.
"На КПВВ "Станица-Луганская" умер мужчина 1949 г.р., он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, во время подхода к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать", - написал Лисянский.
Он добавил, что по предварительным данным, врачи диагностировали у мужчины широкий инсульт.
- Напомним, 13 мая наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали смерть мужчины на контрольном пункте въезда-выезда в Марьинке.
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