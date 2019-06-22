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Espreso.tvОбществоКорректировщик обстрела Мариуполя получил 9 лет тюрьмы

Корректировщик обстрела Мариуполя получил 9 лет тюрьмы

Мариуполь. Во время артобстрела со стороны россиян
В Приморском районе Мариуполя состоялось судебное заседание по делу корректировщика артиллерии боевиков "ДНР" Валерия Кирсанова. Его осудили на 9 лет лишения свободы

Информация об этом есть в реестре судебных решений, сообщает 0629.com.ua.

Кирсанов с позывным "Lаишник" работал на боевиков с 2015 года и сообщал им по телефону сведения о размещении бойцов и техники ВСУ. Эта информация в дальнейшем была использована для нанесения артиллерийских ударов по позициям и блокпостам украинских военных.

На суде отмечалось, что все действия Кирсанов делал сознательно, добиваясь изменения конституционного строя Украины и ее государственных границ путем военной агрессии.

Мариуполец собирал данные о местах дислокации украинских подразделений с помощью телефонных звонков и SMS в районе Сартаны, Виноградного, Талаковки, Мирного и других поселков. Он передавал данные для обстрелов и уточнял их результаты. Как следствие, ВСУ несли потери.

Задержать корректировщика удалось сотрудникам СБУ, когда под огонь российских "Градов" попал микрорайон "Восточный". Этот обстрел унес жизни 30 мариупольцев и еще 117 человек получили различные ранения.

Во время обыска у Кирсанова были найдены патроны, револьвер и граната, которые он хранил у себя дома.

Во время суда мужчина вину свою не признавал и говорил, что передавал те данные, которые можно без проблем найти в Интернете. Якобы то, что его собеседник является членом террористической организации "ДНР", не знал. По поводу найденного у него оружия Кирсанов пояснил, что пистолет считал антикварным, а гранату - учебной.

Изучив все материалы, в т.ч. и телефонные звонки, суд признал Валерия Кирсанова виновным по статьям 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 УК Украины (создание незаконного военного подразделения и хранение оружия). Он был осужден на 9 лет лишения свободы без конфискации имущества.

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