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Espreso.tvОбществоКняжицкий раскритиковал представление об отмене языкового закона

Княжицкий раскритиковал представление об отмене языкового закона

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий проанализировал иск в Конституционный суд об отмене закона о языке

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итак, более 50 депутатов, которые являются врагами украинского языка (в следующем созыве таких будет значительно больше), подали иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об украинском языке. Честный Конституционный суд должен вернуть жалобу, потому что закон вступает в силу только 16 июля, а в соответствии с законом о Конституционном Суде рассматривать конституционность недействующих законов запрещено ", - пишет глава профильного комитета.

Также Княжицкий подчеркивает: "Это не закон о русском языке. И не об английском, польском или языках народов Севера. Это закон о государственном статусе украинского языка. Согласно Конституции и решению Конституционного Суда 1999 года, такой закон должен быть. И именно такой закон принят Радой в апреле ".

Что касается закона о языках меньшинств, Княжицкий отмечает, что этот проект должен быть разработан Правительством в течение 6 месяцев после вступления в силу Закона о языке. Об этом говорится в переходных положениях.

"Традиционный метод врагов украинцев - ссылаться на мнимые нарушения Хартии, защищая русификацию. Ни одна Хартия не может отменять обязательность применения государственного языка. Об этом говорится в самой Хартии, говорится в Законе, а также говорится в решении украинского Конституционного Суда 1999 года, и в выводах Венецианской комиссии", - раскритиковал глава Комитета пункт о так называемом нарушении Хартии о региональных языках.

Далее говорится о соответствии закона регламенту Верховной Рады.

"Объясняю: закон не может признаваться неконституционным из-за того, что не соответствует регламенту, а только из-за несоответствия Конституции. Но суть в другом: Верховная Рада рассматривала закон в течение 20 заседаний. На сегодня это рекорд! За это время Рада рассмотрела более 2000 поправок. Я толковал каждую по требованию депутатов, а глава Верховной Рады Андрей Парубий или его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид ставили на голосование. Все правки были рассмотрены конституционным способом", - напоминает народный депутат.

Глава Комитета также отмечает: за закон проголосовало 278 депутатов из 226 необходимых. Итак, те, кто утверждают, что происходило не персональное голосование, должны доказать: не менее 53 депутата проголосовали не лично.

"И можно было бы иронично относиться к этой жалобе, если бы в окружении Зеленского и Медведчука не были так решительно настроены на изменение или отмену Закона", - подытоживает Николай Княжицкий.

  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.
  • На съезде "Оппозиционного блока" народный депутат Михаил Добкин сказал, что первыми инициативами партии, в случае прохождения в Раду, будут отмены языкового закона, законов о декоммунизации и люстрации.
  • 21 июня более полусотни депутатов обратились в Конституционный суд с представлением об отмене Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Большинство инициаторов представления - депутаты от фракции "Оппозиционный блок".
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