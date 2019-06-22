Гройсман ответил Тимошенко: "ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована"
Об этом он сообщил вечером в пятницу, 21 июня 2019 г., в эфире одного из телевизионных каналов, передает Интерфакс-Украина.
"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Гройсман .
Ранее в пятницу лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что партия обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления - доведения до искусственного банкротства украинской ГТС. По ее словам, заявление зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований.
Тимошенко отметила, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать.
- 11 июня правительство Гройсмана опубликовало постановление о выделении газотранспортной системы Украины по управлению "Нафтогаза" по принципу ownership unbundling (разделение собственности).
- Согласно постановлению правительства, по модели OU - ownership unbundling ГТС Украины должны передать в управление государственной компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) .
- Данное постановление обязывало Минэнергоугля и Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ", который должен предусматривать безусловное возвращение полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года. Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом.
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