Гройсман ответил Тимошенко: "ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована"

22 июня, 2019, 08:54

Украинская газотранспортная система (ГТС) является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Об этом он сообщил вечером в пятницу, 21 июня 2019 г., в эфире одного из телевизионных каналов, передает Интерфакс-Украина.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Гройсман .

Ранее в пятницу лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что партия обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления - доведения до искусственного банкротства украинской ГТС. По ее словам, заявление зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Тимошенко отметила, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать.