Европейские игры-2019: Зантарая гарантировал Украине первую медаль

22 июня, 2019, 16:14

Дзюдоист Георгий Зантарая вышел в финал в категории до 66 кг и гарантировал Украине первую награду Европейских игр-2019

Об этом сообщает "Главком".

31-летний дзюдоист Георгий Зантарая, который борется в весовой категории до 66 кг, гарантировал Украине первую награду Европейских игр, которые проходят в Минске.

Досрочно выиграв три стартовые схватки, наш опытный борец, наивысшим достижением которого был титул чемпиона мира-2009, в полуфинале одолел грузина Баграти Ниниашвили. Четвертую чистую победу на турнире Зантарая получил за три с половиной минуты.

В финале Георгий Зантарая встретится с 25-летним итальянцем, серебряным призером чемпионата Европы-2018 Маттео Медвесем. Единственный раз эти борцы встречались в 1/8 финала чемпионата Европы-2017 в Варшаве. Тогда победу одержал украинец.

Напомним, 22 июня стало известно, что третьи Европейские игры в 2023 году пройдут в польском Кракове.

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