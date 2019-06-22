//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Зантарая гарантировал Украине первую медаль

Европейские игры-2019: Зантарая гарантировал Украине первую медаль


фото: judoinside
Дзюдоист Георгий Зантарая вышел в финал в категории до 66 кг и гарантировал Украине первую награду Европейских игр-2019

Об этом сообщает "Главком".

31-летний дзюдоист Георгий Зантарая, который борется в весовой категории до 66 кг, гарантировал Украине первую награду Европейских игр, которые проходят в Минске.

Досрочно выиграв три стартовые схватки, наш опытный борец, наивысшим достижением которого был титул чемпиона мира-2009, в полуфинале одолел грузина Баграти Ниниашвили. Четвертую чистую победу на турнире Зантарая получил за три с половиной минуты.

В финале Георгий Зантарая встретится с 25-летним итальянцем, серебряным призером чемпионата Европы-2018 Маттео Медвесем. Единственный раз эти борцы встречались в 1/8 финала чемпионата Европы-2017 в Варшаве. Тогда победу одержал украинец.

Читайте также: 10 главных надежд Украины на Европейских играх-2019

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2019 суббота

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

22 июня, 2019 суббота

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать