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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинка Новикова выиграла серебро в самбо

Европейские игры-2019: украинка Новикова выиграла серебро в самбо


фото: sambo.net.ua
На Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной схватке Анастасия Новикова уступила россиянке Елене Бондаревой - 0: 2.

Украинка стала серебряной медалисткой Европейских игр и принесла Украине третью награду Европейских игр-2019.

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