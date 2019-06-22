Европейские игры-2019: украинка Новикова выиграла серебро в самбо
22 июня, 2019, 18:46
На Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальной схватке Анастасия Новикова уступила россиянке Елене Бондаревой - 0: 2.
Украинка стала серебряной медалисткой Европейских игр и принесла Украине третью награду Европейских игр-2019.
- Напомним, 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.
- Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .
Читайте также: 10 главных надежд Украины на Европейских играх-2019
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-