Европейские игры-2019: Украина получила 5-ю медаль
22 июня, 2019, 20:50
На Европейских играх-2019 в Минске серебряную награду в категории до 64 кг завоевала украинская самбистка Елена Сайко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном поединке Елена Сайко встречалась с россиянкой Екатериной Оноприенко. Украинка уступила 0: 7 и стала серебряной медалисткой Европейских игр в Минске.
Елена Сайко принесла Украине пятую награду Европейских игр. Также в активе нашей команды два золота, серебро и бронза в дзюдо и самбо.
- Напомним, 22 мая на Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг.
- Также 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.
- Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .
- Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг.
Читайте также: 10 главных надежд Украины на Европейских играх-2019
Читайте также
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются