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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Украина получила 5-ю медаль

Европейские игры-2019: Украина получила 5-ю медаль


фото: twitter
На Европейских играх-2019 в Минске серебряную награду в категории до 64 кг завоевала украинская самбистка Елена Сайко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном поединке Елена Сайко встречалась с россиянкой Екатериной Оноприенко. Украинка уступила 0: 7 и стала серебряной медалисткой Европейских игр в Минске.

Елена Сайко принесла Украине пятую награду Европейских игр. Также в активе нашей команды два золота, серебро и бронза в дзюдо и самбо.

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