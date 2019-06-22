Европейские игры-2019: Украина получила 5-ю медаль

22 июня, 2019, 20:50

На Европейских играх-2019 в Минске серебряную награду в категории до 64 кг завоевала украинская самбистка Елена Сайко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном поединке Елена Сайко встречалась с россиянкой Екатериной Оноприенко. Украинка уступила 0: 7 и стала серебряной медалисткой Европейских игр в Минске.

Елена Сайко принесла Украине пятую награду Европейских игр. Также в активе нашей команды два золота, серебро и бронза в дзюдо и самбо.

Напомним, 22 мая на Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг.

Также 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.

Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .

Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг.

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