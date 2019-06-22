Европейские игры-2019: самбистка Смаль завоевала для Украины бронзу
22 июня, 2019, 18:18
Украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В схватке за бронзу Наталья Смаль встречалась с румынкой Лорен-Александрой Поделенски. Украинка сразу захватила инициативу, провела результативный прием и повела 4: 0.
Смаль уверенно довела поединок до досрочной победы и получила бронзовую медаль Европейских игр-2019.
- Напомним, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .
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