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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК зарегистрировала 1380 кандидатов-мажоритарщиков, коммунистов не допустили к выборам

ЦИК зарегистрировала 1380 кандидатов-мажоритарщиков, коммунистов не допустили к выборам


фото: ukrinform.ua
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 305 кандидатов в народные депутаты-мажоритарщики и отказала в регистрации представителям Компартии Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает "Укринформ" .

ЦИК зарегистрировала 305 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе: тех, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, - 228, выдвинутых политическими партиями - 77.

"Комиссия зарегистрировала 228 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Также Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОВО", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных сегодня кандидатов: один от политической партии Конгресс украинских националистов, 7 - от политической партии "Гражданское движение "Волна", 23 выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Свобода", 27 - от партии "Голос", 4 выдвинутых политической партией" Гражданская позиция ", 15 - от политической партии" Объединение "Самопомощь".

Поэтому, по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения, - 1155, выдвинутых политическими партиями - 225.

Во время сегодняшнего заседания Комиссия зарегистрировала 153 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно: 93 - от "Объединение Самопомощь"; 60 - от партии "Независимость".

Таким образом, по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Отказано в регистрации 17 кандидатам в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОВО.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

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