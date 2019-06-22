Балух заявил, что в колонии его жизни угрожает опасность

22 июня, 2019, 20:32

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что в российской колонии его жизни может угрожать опасность

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Владимир Балух снова находится в ШИЗО колонии. Это подтвердила адвокат украинца Ольга Динзе, которая 21 июня посетили Владимира Балуха в колонии № 4 г. Торжок (РФ).

Украинец считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью угрожает опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него.

После недолгого пребывания в отряде, политзаключенного снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение, которое на самом деле было спровоцировано сотрудниками колонии. Ольге Динзе сообщили, что ее подзащитный будет находиться в штрафном изоляторе до 2 июля.

Руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник считает, что в колонии пытаются сделать все, чтобы лишить Владимира возможности условно-досрочного освобождения.

"Владимир Балух уже неоднократно привлекался к ответственности за незначительные нарушения, но применили к нему самые жесткие взыскания в виде содержания в ШИЗО. Мы считаем, что все это сделано для ограничения прав и еще большему ухудшению его положения в колонии. Сейчас он уже отмечен администрацией колонии как злостный нарушитель внутреннего распорядка. это означает, что администрация колонии будет использовать это с целью лишить Балуха условно-досрочного освобождения. Более того, как "злостного нарушителя" его могут перевести в место лишения свободы более строгого режима, чем сейчас ", - сказала Скрипник.