22 июня на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них: дважды вблизи населенного пункта Водяное, по направлению Пикузы и Азов - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки, по направлению Новоласпа - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино, по направлению населенного пункта Маханка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окраине Красногоровки, по направлению Старомихайловки - из 120 мм миномета и автоматического гранатомета; Гнутово, по направлению Пикузы - из станковой противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению Украинское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицкое, по направлению населенного пункта Докучаевск - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пащаного, по направлению Обозное - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Южное, по направлению шахты имени Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитное - из крупнокалиберного пулемета.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
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