21 июня на фронте: с украинской стороны - один травмированный, с российской - четверо раненых

22 июня, 2019, 07:24

21 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 субботы, 22 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Россияне и наемники вели обстрелы поблизости

Опытного,

Авдеевки,

Водяного,

Широкино,

Новотроицкого,

Песков,

Новомихайловки,

Новоселовки Второй,

Красногоровки,

Луганского,

Новолуганского,

Южного,

Катериновки,

Зайцевого,

Новгородского.

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"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 21 июня четыре оккупанта были ранены", - отметили в Минобороны.

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С начала текущих суток, то есть уже в субботу, войска РФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Речь идет о:

Водяном,

Старогнатовке,

Широкино.

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