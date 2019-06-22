21 июня на фронте: с украинской стороны - один травмированный, с российской - четверо раненых
Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 субботы, 22 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Россияне и наемники вели обстрелы поблизости
- Опытного,
- Авдеевки,
- Водяного,
- Широкино,
- Новотроицкого,
- Песков,
- Новомихайловки,
- Новоселовки Второй,
- Красногоровки,
- Луганского,
- Новолуганского,
- Южного,
- Катериновки,
- Зайцевого,
- Новгородского.
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"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 21 июня четыре оккупанта были ранены", - отметили в Минобороны.
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С начала текущих суток, то есть уже в субботу, войска РФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Речь идет о:
- Водяном,
- Старогнатовке,
- Широкино.
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- В мае 2019 г. свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ .
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