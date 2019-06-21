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Espreso.tvОбществоЗапуск рынка электроэнергии с июля может повлечь отключение электричества в части городов - представитель президента Герус

Запуск рынка электроэнергии с июля может повлечь отключение электричества в части городов - представитель президента Герус

Введение нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 г. может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электричества, воды и тепла

Об этом сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

Он считает, что вероятность переноса запуска рынка - очень мала, несмотря на то, что в парламенте зарегистрировано сразу несколько законопроектов о переносе рынка, которое поддерживают представители Всемирного банка, ЕБРР, Еврокомиссии и другие организации.

"Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей / расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - сообщил Герус.

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