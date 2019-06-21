Запуск рынка электроэнергии с июля может повлечь отключение электричества в части городов - представитель президента Герус
Об этом сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
Он считает, что вероятность переноса запуска рынка - очень мала, несмотря на то, что в парламенте зарегистрировано сразу несколько законопроектов о переносе рынка, которое поддерживают представители Всемирного банка, ЕБРР, Еврокомиссии и другие организации.
"Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей / расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - сообщил Герус.
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Напомним, 5 июня Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 г.
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В то же время Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию , чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.
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15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.
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Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
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Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставки выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
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Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
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23 мая Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
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На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца.
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