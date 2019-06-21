Во Львове министра образования Гриневич не пустили в школу, где она преподавала

Об этом Лилия Гриневич написала в Facebook .

"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования г. Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы", - отметила Гриневич.

По ее словам, чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского главы.

"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщества учителей, директоров, тренеров НУШ вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение НУШ. Как эти встречи проходят - посмотрите ФБ Минобразования, там есть соответствующие онлайнтрансляции", - отметила Гриневич.

Она отметила, что из каждого города и школы привозит в МОН замечания к внедрению реформы - по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержки школ. Затем, по ее словам, в министерстве связи работают для коррекции процессов.

В то же время в пресс-службе Львовского горсовета отметили, что не получали никакой информации о встрече министра образования и науки Украины с учителями.

Отмечается, что состоялась коммуникация директора департамента образования ЛОГА с руководителем учебного заведения, шла речь об определенной политической агитации, поскольку на встрече должен был присутствовать один из кандидатов в депутаты.

Мы считаем недопустимым проводить политическую агитацию в учебных заведениях города, говорится в заявлении горсовета.

Гриневич написала, что о политической агитации речь не идет.

"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя с учетом логистики визита это будет неудобно" , - отметила министр.

Гриневич отметила, что ей позвонил мэр Львова Андрей Садовый , и сказал, что это не его позиция, обещал провести служебное расследование.