21 июня, 2019, 21:20

Приложение для обмена сообщениями Viber запускает обновление для улучшения работы сервиса

Об этом сообщил Укринформ.

В сообщении отмечается, что после обновления пользователи Viber для Android и iPhone получат возможность отправлять быстрые ответы - пользователю достаточно провести пальцем вниз по сообщению, чтобы отправить быстрый ответ.

Кроме того, появится видимость статуса сообщений - в списке чатов будут отображаться индикаторы доставки прочтения и набора сообщений.

Среди новинок еще совместные группы, которые позволят пользователям видеть общие со своими контактами группы Viber, к которым можно получить доступ через информационный экран в любом чате "один на один".

В дополнение, Viber обновил версию сервиса для персональных компьютеров. В частности, благодаря блокированию рабочего стола пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, смогут заблокировать свои чаты Viber с помощью пароля на время своего отсутствия у экрана.

Компания подчеркнула, что нововведения имеют целью усилить конфиденциальность данных пользователей в дополнение к полному сквозному шифрованию, которое по умолчанию устанавливается для всех личных и групповых чатов.

Обновление станет доступно в июне 2019 года.