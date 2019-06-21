Viber запускает обновление
Об этом сообщил Укринформ.
В сообщении отмечается, что после обновления пользователи Viber для Android и iPhone получат возможность отправлять быстрые ответы - пользователю достаточно провести пальцем вниз по сообщению, чтобы отправить быстрый ответ.
Кроме того, появится видимость статуса сообщений - в списке чатов будут отображаться индикаторы доставки прочтения и набора сообщений.
Среди новинок еще совместные группы, которые позволят пользователям видеть общие со своими контактами группы Viber, к которым можно получить доступ через информационный экран в любом чате "один на один".
В дополнение, Viber обновил версию сервиса для персональных компьютеров. В частности, благодаря блокированию рабочего стола пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, смогут заблокировать свои чаты Viber с помощью пароля на время своего отсутствия у экрана.
Компания подчеркнула, что нововведения имеют целью усилить конфиденциальность данных пользователей в дополнение к полному сквозному шифрованию, которое по умолчанию устанавливается для всех личных и групповых чатов.
Обновление станет доступно в июне 2019 года.
- Viber - приложение для звонков и обмена сообщениями, которое позволяет людям оставаться на связи, где бы они ни находились.
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