В Тбилиси протестующие разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"

21 июня, 2019, 11:08

Во время протестов в Тбилиси, вызванных выступлением депутата Госдумы РФ в парламенте Грузии с места спикера, митингующие разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"

Акцию показал канал Georgian Broadcaster.

Протестующие не только разгромили партийный офис по проспекту Руставели, но и сожгли флаг "Грузинской мечты".

Напомним, в Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которая продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

По словам председателя фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала разгонять и задерживать протестующих, в том числе с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.

Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в это время находился с официальным визитом в Баку, напомнил, что Россия является страной-оккупантом, поэтому видеть выступление в грузинском парламенте российского депутата "очень тяжело".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора .

По данным СМИ, число пострадавших в результате разгона полицией акции протеста в Тбилиси достигло нескольких сотен .