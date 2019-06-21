В Тбилиси началась новая массовая акция протеста
21 июня, 2019, 20:26
У парламента Грузии снова собираются люди, теперь - против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу
Об этом сообщает OC Media в Twitter.
В Тбилиси у здания парламента Грузии снова собираются люди на акцию протеста в связи с вчерашним скандалом с российским депутатом.
"Грузинские студенты идут в парламент, протестуя против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу", - отмечается в заметке.
Hundreds protest at the Georgian Parliament calling for Georgian Interior Minister's resignation , after last night's crackdown on demonstrators #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia https://t.co/QnBpeG3PXP- OC Media (@OCMediaorg) 21 июня 2019
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси.
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
- В Минздраве Грузии сообщили, что во время столкновений под парламентом пострадали 240 человек, из них 80 - полицейские, более сотни человек находятся в больницах.
- Хартия журналистской этики Грузии заявила, что в результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, пострадали более 30 журналистов.
- Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подает в отставку из-за протестов в Тбилиси.
- Закария Куцнашвили, организатор Международной ассамблеи православия, на которой выступил депутат Госдумы Гаврилов, на фоне протестов в Тбилиси заявил, что сложит с себя депутатский мандат
- В грузинской оппозиции объяснили жестокий разгон митинга в Тбилиси страхом перед Россией
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