В Тбилиси началась новая массовая акция протеста

21 июня, 2019, 20:26

У парламента Грузии снова собираются люди, теперь - против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу

Об этом сообщает OC Media в Twitter.

В Тбилиси у здания парламента Грузии снова собираются люди на акцию протеста в связи с вчерашним скандалом с российским депутатом.

"Грузинские студенты идут в парламент, протестуя против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу", - отмечается в заметке.

Hundreds protest at the Georgian Parliament calling for Georgian Interior Minister's resignation , after last night's crackdown on demonstrators #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia https://t.co/QnBpeG3PXP - OC Media (@OCMediaorg) 21 июня 2019