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Espreso.tvОбществоВ Тбилиси началась новая массовая акция протеста

В Тбилиси началась новая массовая акция протеста

У парламента Грузии снова собираются люди, теперь - против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу

Об этом сообщает OC Media в Twitter.

В Тбилиси у здания парламента Грузии снова собираются люди на акцию протеста в связи с вчерашним скандалом с российским депутатом.

"Грузинские студенты идут в парламент, протестуя против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу", - отмечается в заметке.

 
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