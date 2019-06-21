В правительстве предлагают создать в Украине министерство цифровой экономики
Об этом Кубив заявил во время выступления в Верховной Раде 21 июня, передает пресс-служба Кабмина.
"Минэкономразвития следует наделить более широкими полномочиями в сфере развития цифровой экономики. Уже три года наше Министерство активно развивает цифровую повестку дня для Украины, однако следует наконец сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации. Украина должна действовать по примеру коллег-европейцев и поменять традиционное Министерство экономики на Министерство цифровой экономики Украины ", - отметил Кубив.
По его словам, Минэкономики сейчас активно работает над внедрением электронных сервисов, в том числе системы электронных торгов "Prozorro.Продажи", через которую проводят малую приватизацию и продают имущество государственных компаний, а также министерства.
Кроме этого, Кубив заявил, что Министерство цифровой экономики должно заниматься защитой прав интеллектуальной собственности. Так, улучшение защиты прав интеллектуальной собственности может дать экономический рост Украины на уровне 8-9% в год, сообщил Кубив.
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