В Париже вводят запрет на старые дизельные авто, чтобы предотвратить загрязнение воздуха

21 июня, 2019, 17:29

С 1 июля проезд старых дизельных авто, выпущенных ранее 2006 года, будет запрещен в Париже в будние дни

Об этом сообщает The Local.

Все транспортные средства с наклейками Crit'Air 4, которые обозначают наиболее загрязняющие транспортные средства, не смогут въезжать в Париж в будние дни с 1 июля. Таким образом в Париже надеются снизить уровень загрязнения воздуха.

Запрет будет охватывать легкие грузовые, а также легковые автомобили. Ожидается, что запрет коснется около 800 000 транспортных средств в крупном парижском регионе Иль-де-Франс, Подчеркнуто, что запрет распространяется только на Париж, а не на районы за его пределами.