В Киеве "заминировали" несколько станций метро

21 июня, 2019, 13:19

В полицию поступило сообщении о "минировании" четырех станций метро: Олимпийской, Печерской, Гидропарка и Золотых Ворот

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Отмечается, что все четыре станции и пересадочный узел закрыты.

В частности, Олимпийская, Печерская, Гидропарк и Золотые Ворота, а также пересадка на Театральную закрыты на вход и выход из-за сообщения о возможном заминировании.

На месте работают кинологи и взрывотехники, информация проверяется.