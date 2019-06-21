В Киеве "заминировали" несколько станций метро
21 июня, 2019, 13:19
В полицию поступило сообщении о "минировании" четырех станций метро: Олимпийской, Печерской, Гидропарка и Золотых Ворот
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
Отмечается, что все четыре станции и пересадочный узел закрыты.
В частности, Олимпийская, Печерская, Гидропарк и Золотые Ворота, а также пересадка на Театральную закрыты на вход и выход из-за сообщения о возможном заминировании.
На месте работают кинологи и взрывотехники, информация проверяется.
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