В Крыму к 6 месяцам колонии осудили мужчину, который облил краской памятник "зеленым человечкам"

21 июня, 2019, 16:22

Крымчанин получил полгода колонии-поселения за краску на памятнике в знак протеста против оккупации и не признает себя виновным

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к 6 месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году.

В тексте приговора говорится, что украинец совершил эти действия "по мотивам политической ненависти", вызванной непризнанием оккупации Крыма.

Приговор "судья" Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора - 17 апреля 2019 года. Причислить Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета, согласно п. "В" ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении ", - говорится в тексте приговора.

В документе также отмечается, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт: "Сокуренко М.С., который является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным пребывание государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии ", - сказано в приговоре.

Эксперты Крымской правозащитной группы отмечают, что приговор является политически мотивированным, поскольку гражданина Украины лишили свободы именно за его позицию относительно непризнания аннексии Крыма Россией.

Напомним, ночью 28 января 2019 года жителя Крыма Максима Сокуренко задержали после того, как он облил красной краской памятник российским военным, которые принимали участие в вооруженной оккупации Крыма, который установлен в Симферополе.

"Центральный районный суд" Симферополя 29 января 2019-го избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.