В Конгрессе США рассматривают закон о противодействии "Северному потоку-2"

21 июня, 2019, 19:29

В Конгрессе США продвигается рассмотрение законодательного акта, который направлен на противодействие сооружению этого газопровода

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Мы разделяем ваши беспокойства по этому проекту (" Северный поток - 2 "). В частности в Конгрессе, имею в виду прежде всего Сенат, продвигается рассмотрение законодательного акта, который направлен на противодействие сооружению этого газопровода", - заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на встрече с главой Верховной Рады Андрей Парубий.

В свою очередь Андрей Парубий выразил надежду, что США и в дальнейшем будет занимать такую же твердую позицию в этом вопросе.

"Для Украины в гибридной агрессии России очень важный фактор энергетики, с помощью которого Россия в течение многих десятилетий шантажировала соседей. Поэтому для нас была очень важной позиция по "Северному потоку - 2", о санкциях в связи с реализацией этого проекта ... мы очень твердые в том, что "Северный поток-2" - это просто способ политического влияния на ЕС от Путина ", - заявил спикер.