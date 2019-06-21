В команде Зеленского объяснили, что именно предусматривает проект "государство в смартфоне". Инфографика
Об этом Федоров сообщил на Координационной встрече доноров и международных проектов в сфере е-управления, сообщает сегодня Telegram-канал команды Владимира Зеленского.
"Государство в смартфоне" для меня - это когда украинец может решить любую свою жизненную или бизнес-ситуацию онлайн в 1 клик и, желательно, со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно участвовать в государственном созидании через смартфон - речь идет об электронных петициях, консультациях и даже выборах ", - отметил Михаил Федоров на координационной встрече.
Также команда разрабатывает законопроект "О развитии цифровой экономики Украины", в котором собираются:
- закрепить цифровые права гражданина на равный доступ к технологиям и цифровым инфраструктурам, прежде всего широкополосного доступа в Интернет;
- определим сущность и параметры цифровых универсальных услуг для граждан в различных сферах жизни;
- закрепить принципы цифровой экономики и приоритета цифровых (электронных) данных и систем перед аналоговыми.
- Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель - это государство в смартфоне ", - пояснил новоизбранный президент.
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20 июня команда президента Владимира Зеленского рассказала, как будет переводить госуслуги в онлайн.
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