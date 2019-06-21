В команде Зеленского объяснили, что именно предусматривает проект "государство в смартфоне". Инфографика

21 июня, 2019, 13:33

Советник президента по цифровизации Михаил Федоров рассказал о деталях проекта "Государство в смартфоне"

Об этом Федоров сообщил на Координационной встрече доноров и международных проектов в сфере е-управления, сообщает сегодня Telegram-канал команды Владимира Зеленского.

"Государство в смартфоне" для меня - это когда украинец может решить любую свою жизненную или бизнес-ситуацию онлайн в 1 клик и, желательно, со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно участвовать в государственном созидании через смартфон - речь идет об электронных петициях, консультациях и даже выборах ", - отметил Михаил Федоров на координационной встрече.

Также команда разрабатывает законопроект "О развитии цифровой экономики Украины", в котором собираются: