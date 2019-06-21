В Чехии начали продавать билеты на поезда из Мукачева в Прагу

21 июня, 2019, 12:22

В Чехии сообщают о возможности раннего бронирования билетов сообщением Прага - Мукачево - Прага

Об этом пишет Мукачево.net со ссылкой на чешские СМИ.

Билет на такое сообщение будет стоить от 27 евро (800 крон) в сторону Мукачево, не считая раннего бронирования, за которое придется доплатить 132 кроны.

В то же время сообщается, что чем ближе дата поездки, тем дороже будет билет.

Билет из Мукачево в Прагу будет стоить чуть больше - 1684 кроны. Но отмечается, что в этом направлении удобный график, ведь после прибытия поезда Мукачево - Кошице у пассажиров остается запас времени и можно спокойно осуществить пересадку.

Также появится возможность поездом доехать и до курортной Хорватии. Онлайн-билеты можно будет приобрести в Загреб и Сплит.

Кроме того, можно купить обратные билеты из Загреба в Мукачево.