В Чехии начали продавать билеты на поезда из Мукачева в Прагу
Об этом пишет Мукачево.net со ссылкой на чешские СМИ.
Билет на такое сообщение будет стоить от 27 евро (800 крон) в сторону Мукачево, не считая раннего бронирования, за которое придется доплатить 132 кроны.
В то же время сообщается, что чем ближе дата поездки, тем дороже будет билет.
Билет из Мукачево в Прагу будет стоить чуть больше - 1684 кроны. Но отмечается, что в этом направлении удобный график, ведь после прибытия поезда Мукачево - Кошице у пассажиров остается запас времени и можно спокойно осуществить пересадку.
Также появится возможность поездом доехать и до курортной Хорватии. Онлайн-билеты можно будет приобрести в Загреб и Сплит.
Кроме того, можно купить обратные билеты из Загреба в Мукачево.
- Напомним, в январе чешский перевозчик LЕО Ехpress заявил, что организует железнодорожное сообщение между Прагой, Краковом и медико вблизи границы с Украиной .
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-