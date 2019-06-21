УЗ обнародовала стратегию действий после восстановления сообщения с ОРДЛО

21 июня, 2019, 17:38

Стратегия "Укрзализныци" учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями в случае установления украинской властью полного контроля над этими территориями

Об этом говорится в стратегии компании на 2019-2030 годы на сайте "Укрзализныци".

"Железнодорожные перевозки к оккупированным территориям этих областей запрещены с марта 2017 года. В случае возобновления сообщения есть потенциал для увеличения объема перевозки грузов, в частности угля, железной руды и черных металлов. Восстановление разрушенной железнодорожной инфраструктуры в этих областях потребует немалых средств", - отмечается в сообщении.

По базовому сценарию развития, экспорт черных металлов вырастет по сравнению с показателями 2018 на 31,7% - с 16,559 млн тонн до 21,809 млн тонн (по оптимистическому сценарию - до 26,172 млн тонн). При этом внутренние перевозки возрастут более чем на 19,6% - до 5,645 млн тонн (базовый сценарий) и 5,844 млн тонн (оптимистический сценарий).

Экспорт железной руды при базовом сценарии увеличится на 16,4% - до 43,909 млн тонн, внутренние перевозки - на 33,3% до 37,518 млн тонн. При оптимистическом сценарии экспорт увеличится на 96,9% - до 74,446 млн тонн, внутренние перевозки - на 54% до 43,322 млн тонн.

В то же время внутренние перевозки угля по базовому сценарию уменьшатся на 34,1% - до 23,767 млн тонн, а импорт упадет на 8,5% - до 19,236 млн тонн. При оптимистическом сценарии внутренние перевозки уменьшатся на 2,9% - до 34,998 млн тонн, импорт упадет на 61,9% - до 8 млн тонн.

В стратегии "Укрзализныци" указано, что компания намерена развивать бизнес в части транзитных перевозок путем переориентации грузопотока между Турцией и прибалтийскими и скандинавскими странами, а также Польшей.

Кроме этого, перспективным направлением привлечения дополнительных транзитных перевозок компания считает привлечение грузопотока с ЕС и Китая.