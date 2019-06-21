Украинцы получили "золото" Международного фестиваля креативности в Каннах

21 июня, 2019, 15:02

Виталий Капустян и Илья Янковский одержали победу на Cannes Lions-2019 в категории FILM

Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель Международного фестиваля креативности Cannes Lions в Украине Ирина Кузнецова.

Виталий Капустян и Илья Янковский из агентства BBDO получили "Золотого льва" в категории FILM. Это первое "золото" за 28 лет.

Молодые креаторы Кристина Фощай и Тимофей Щербаков получили "серебро" в категории Design.

Международный фестиваль творчества Cannes Lions является наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Фестиваль, продолжительностью от 5 до 7 дней, ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня.

Хотя на фестивале также проводятся семинары, учебные курсы и общественные мероприятия для работников рекламной отрасли, его главным событием является церемония награждения почетными наградами - "Львами" - лучших работ года в области рекламы. Несмотря на то, что церемония награждения проходит во Франции, фестиваль проводится британской компанией.