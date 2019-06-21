Украина с победы стартовала на Европейских играх-2019

21 июня, 2019, 11:23

В стартовом поединке на Европейских играх-2019 мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала с победы

Об этом сообщает Xsport .

В первом матче группового этапа команда Тимура Арабаджи в составе Алексея Щепкина, Андрея Кожемякина, Дмитрия Липовцева и Евгения Балабана встречалась с Францией.

Наши соперники быстро повели в счете 3: 0, но броски из-за дуги от Щепкина и Липовцева, а также одно очко от Кожемякина позволили нашей команде выйти вперед, а в дальнейшем не упускать преимущество в счете.

Следующий матч на Европейских играх команда Арабаджи проведет против Италии 22 июня и в этот же день проведет заключительный матч группового этапа против России.

Европейские игры. Группа В. 1-й раунд

Украина - Франция 18:14

Напомним, церемония открытия Европейских игр состоится сегодня в Минске в 22:00 .

Флаг Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 будет нести олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

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