Украина с победы стартовала на Европейских играх-2019
Об этом сообщает Xsport .
В первом матче группового этапа команда Тимура Арабаджи в составе Алексея Щепкина, Андрея Кожемякина, Дмитрия Липовцева и Евгения Балабана встречалась с Францией.
Наши соперники быстро повели в счете 3: 0, но броски из-за дуги от Щепкина и Липовцева, а также одно очко от Кожемякина позволили нашей команде выйти вперед, а в дальнейшем не упускать преимущество в счете.
Следующий матч на Европейских играх команда Арабаджи проведет против Италии 22 июня и в этот же день проведет заключительный матч группового этапа против России.
Европейские игры. Группа В. 1-й раунд
Украина - Франция 18:14
- Напомним, церемония открытия Европейских игр состоится сегодня в Минске в 22:00 .
- Флаг Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 будет нести олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.
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