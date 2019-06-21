Госдеп США: Украина прилагает недостаточно усилий в борьбе с торговлей людьми

21 июня, 2019, 08:39

Правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми

Об этом говорится в отчете Госдепа США о торговле людьми в мире.

"Правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, однако прилагает усилия для этого. Правительство продемонстрировало в целом растущие усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.

Однако в ведомстве положительно отметили изменения в украинском законе о борьбе с торговлей людьми; увеличение средств на реализацию национального плана действий; расследования большего количества случаев принудительного труда; улучшение подготовки должностных лиц.

"Международные организации продолжают обнаруживать больше жертв торговли людьми, чем страна, что свидетельствует о недостаточности усилий", - добавили в Госдепе.