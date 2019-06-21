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Espreso.tvСпортУкраина одержала вторую победу на Европейских играх-2019

Украина одержала вторую победу на Европейских играх-2019


фото: facebook
Вторая попытка сборной Украины оказалась удачной на Европейских играх-2019 в Минске

Об этом сообщает НОК Украины в facebook.

"На Европейских играх-2019 в Минске женская команда Украины в баскетболе 3х3 также с победы начала свое выступление", - говорится в сообщении.

Украина - Латвия- 14: 8

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