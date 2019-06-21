Украина одержала вторую победу на Европейских играх-2019
21 июня, 2019, 12:24
Вторая попытка сборной Украины оказалась удачной на Европейских играх-2019 в Минске
Об этом сообщает НОК Украины в facebook.
"На Европейских играх-2019 в Минске женская команда Украины в баскетболе 3х3 также с победы начала свое выступление", - говорится в сообщении.
Украина - Латвия- 14: 8
- Напомним, сегодня в стартовом поединке на Европейских играх-2019 мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала с победы .
- Церемония открытия Европейских игр состоится сегодня в Минске в 22:00 .
- Флаг Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 будет нести олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.
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