Украина одержала вторую победу на Европейских играх-2019

21 июня, 2019, 12:24

Вторая попытка сборной Украины оказалась удачной на Европейских играх-2019 в Минске

Об этом сообщает НОК Украины в facebook.

"На Европейских играх-2019 в Минске женская команда Украины в баскетболе 3х3 также с победы начала свое выступление", - говорится в сообщении.

Украина - Латвия- 14: 8

Напомним, сегодня в стартовом поединке на Европейских играх-2019 мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала с победы .

Церемония открытия Европейских игр состоится сегодня в Минске в 22:00 .

Флаг Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 будет нести олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

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