Убийство Гандзюк: подозреваемый в организации нападения Мангер просит Зеленского о встрече

21 июня, 2019, 09:14

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения прокуроры", - написал он.

Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения Мангеру: разрешили передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Напомним, Зеленский прочитал письмо отца Гандзюк в Facebook и пригласил его на встречу в АП.