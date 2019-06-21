Убийство Гандзюк: подозреваемый в организации нападения Мангер просит Зеленского о встрече
21 июня, 2019, 09:14
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече
Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.
"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения прокуроры", - написал он.
Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения Мангеру: разрешили передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.
Напомним, Зеленский прочитал письмо отца Гандзюк в Facebook и пригласил его на встречу в АП.
- Напомним, 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали.
- 4 ноября 2018 г. Екатерина Гандзюк скончалась в больнице .
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- ГПУ проверяет причастность руководства Херсонской облгосадминистрации к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
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