Такие решения принимают суды в банановых республиках, - Княжицкий о вердикте КС о роспуске Рады

21 июня, 2019, 21:37

Президент Зеленский с первых дней начал нивелировать роль государственных органов

Об этом народный депутат, глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий рассказал в эфире Еспресо.TV.

Княжицкий прокомментировал решение Конституционного суда о признании конституционным указа президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады.

"Президент Зеленский с первых дней начал нивелировать роль государственных органов и самой системы украинского государства. Это опасно для национальной безопасности государства. Такой же угрозой является также решение Конституционного суда, который констатировал, что указ Зеленского был незаконным, но вместе с тем оно не противоречило Конституции и народ должен решать. Знаете, такие решения принимают суды в банановых республиках, а не в независимых государствах. Единственное, что мне дает надежду, - это то, что 5 судей проголосовали против этого решения", - сказал Княжицкий.

По его словам, ранее в Украине уже были решения КС об узаконивании узурпации власти Виктором Януковичем и именно благодаря отдельным мыслям некоторых судей удавалось потом вернуть ситуацию в законное русло. Поэтому так будет и сейчас.