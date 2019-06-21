Сутки на фронте: пострадали четверо бойцов ООС, потери оккупантов - 5 боевиков

21 июня, 2019, 07:30

В четверг, 20 июня, российские войска на Донбассе 18 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле Павлополя из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного - с 120-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, под Новоселовкой Второй - со станкового противотанкового гранатомета, в районе Березовой - из стрелкового оружия, возле Чермалыка - со станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия, в районе Пищевика - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Гнутового - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские укрепления возле Крымского из стрелкового оружия, около Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, рядом с Майским - с 120-мм миномета, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Майорска с 82-мм миномета, в районе Новолуганска - с 120-мм миномета, под Новозвановкой - с 120-мм миномета и автоматического гранатомета.

В течение суток 20 июня в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один получил боевое травмирование. На каждый обстрел Объединенные силы ответили из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 20 июня оккупанты потеряли 5 боевиков: двух - убитыми, еще троих - ранеными.