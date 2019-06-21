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Espreso.tvОбществоСуд разрешил Саакашвили участвовать в выборах

Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах

Суд установил факт непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украину в течение 5 лет

Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж в Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.

"Суд вынес справедливое решение по поводу моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!" - прокомментировал лично Саакашвили в Facebook.

Ранее его участие было под вопросом, потому, что он, якобы, не проживал на территории Украины последние 5 лет.

 

 

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