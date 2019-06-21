Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах

21 июня, 2019, 10:49

Суд установил факт непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украину в течение 5 лет

Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж в Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.

"Суд вынес справедливое решение по поводу моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!" - прокомментировал лично Саакашвили в Facebook.

Ранее его участие было под вопросом, потому, что он, якобы, не проживал на территории Украины последние 5 лет.