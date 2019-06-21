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Espreso.tvОбществоСоветник Порошенко: Действия Филарета - это попытка использовать непонятную позицию власти

Советник Порошенко: Действия Филарета - это попытка использовать непонятную позицию власти

Вопрос церкви - это вопрос национальной безопасности. Ведь Украина снова оказалась перед угрозой манипуляции со стороны государства агрессора

Об этом заявил советник пятого президента Ростислав Павленко в программе "Радио Свобода", передает Еспресо.TV.

Ростислав Павленко прокомментировал "собор", собранный почетным патриархом ПЦУ Филаретом с целью восстановления УПЦ КП 20 июня.

"Говоря конкретно о церкви - это очень похоже на попытку использовать смену власти, попытку использовать непонятную немного позицию высшего руководства в ключевых для Украины вопросах. А вопрос церкви - это один из ключевых вопросов национальной безопасности, потому что речь идет о том, во что люди верят", - заявил Павленко.

Добавил, что вера может снова стать орудием манипуляции сознаниями украинцев.

По словам Павленко, если вместо Божьего слова люди будут слышать месседжи Русского мира о разделенном народе, гражданской войне, которые настраивают одну часть общества против другой - то очевидно, что это надо будет остановить. Формирование Вселенской признанной православной украинской церкви очень важно для людей, так как Томос всех так сплотил.

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