Советник Порошенко: Действия Филарета - это попытка использовать непонятную позицию власти
Об этом заявил советник пятого президента Ростислав Павленко в программе "Радио Свобода", передает Еспресо.TV.
Ростислав Павленко прокомментировал "собор", собранный почетным патриархом ПЦУ Филаретом с целью восстановления УПЦ КП 20 июня.
"Говоря конкретно о церкви - это очень похоже на попытку использовать смену власти, попытку использовать непонятную немного позицию высшего руководства в ключевых для Украины вопросах. А вопрос церкви - это один из ключевых вопросов национальной безопасности, потому что речь идет о том, во что люди верят", - заявил Павленко.
Добавил, что вера может снова стать орудием манипуляции сознаниями украинцев.
По словам Павленко, если вместо Божьего слова люди будут слышать месседжи Русского мира о разделенном народе, гражданской войне, которые настраивают одну часть общества против другой - то очевидно, что это надо будет остановить. Формирование Вселенской признанной православной украинской церкви очень важно для людей, так как Томос всех так сплотил.
- Напоминаем, 20 июня Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП и неприятии автокефалии
- 20 июня Филарет созвал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников
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