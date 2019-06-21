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Espreso.tvОбществоШуфрич скрыл миллионы в декларации, - НАПК

Шуфрич скрыл миллионы в декларации, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций нардепа Нестора Шуфрича обнаружило расхождение более чем на 13 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В 2016 году Нестор Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2 земельных участков, 2 жилых домов и 6 квартир, говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о еще одном участке нардепа вообще отсутствуют в декларациях.

Подавая декларацию за 2017 г., депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, известна депутату, говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный вывод не означает признания лица виновным в правонарушении, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

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