Шуфрич скрыл миллионы в декларации, - НАПК
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В 2016 году Нестор Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2 земельных участков, 2 жилых домов и 6 квартир, говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о еще одном участке нардепа вообще отсутствуют в декларациях.
Подавая декларацию за 2017 г., депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, известна депутату, говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.
О выявленных правонарушениях НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, говорится в сообщении.
Отмечается, что утвержденный вывод не означает признания лица виновным в правонарушении, а является основанием для осуществления досудебного расследования.
- Напомним, 6 мая нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич ездил отдыхать в Ялту, что в оккупированном Крыму , и надеется еще вернуться туда - бросил монетку.
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