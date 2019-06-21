Российский Внешэкономбанк подал иск против Украины в Стокгольме

21 июня, 2019, 10:57

Один из крупнейших российских государственных банков Внешэкономбанк подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма

Об этом в российском кредитно-финансовом учреждении сообщили 21 июня, передает DW.

Причиной этого шага стали санкции Украины против украинского филиала Внешэкономбанка - ПАО "Проминвестбанк".

Россияне видят в санкциях Украины против их украинского дочернего предприятия нарушения украинцами положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ, заключенного в 1998 году.

"За последние несколько лет украинская власть нарушила все гарантии, которые сама же предоставила в инвестиционном соглашении", - заявил представитель российской банковской госкорпорации Игорь Краснов.

Поэтому ВЭБ требует компенсации потерь, причиненных санкциями "Проминвестбанка".

"Начиная с 2014 года Украина демонстративно нарушает взятые на себя обязательства и систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей была направлена на разрушение бизнеса российских банков, в частности - ПАО "Проминвестбанк", - заявил Краснов.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в развитие украинской "дочки" россияне оценивают в $2,7 млрд.