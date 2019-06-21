Российские депутаты дискредитируют не только Межпарламентскую Ассамблею Православия, но и православие как таковое, - Виктор Еленский
Главой Ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который принимал участие в российско-грузинской войне.
Это вызвало массовые недовольства среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарности, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.
"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - отметил депутат "Народного фронта".
После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.
Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.
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