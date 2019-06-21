Рейтинг партий: "Европейская Солидарность" - на третьем месте, "Голос" - на пятом
21 июня, 2019, 15:04
В Верховную Раду проходят 5 политических партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%
Опросы проводили центр "Socis" и Комитет избирателей Украины 14-19 июня 2019 года во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма.
Партия "Слуга народа" удерживается на первом месте с 47,6% голосов.
"Оппозиционная платформа" набрала 12,4%.
Партия "Европейская Солидарность" заняла третье место с 8,8% сторонников.
"Батькивщина" - 8,7% голосов.
Замыкает пятерку, которая проходят в Раду, партия Святослава Вакарчука "Голос" с 6,8% голосов.
Партия Игоря Смешко "Сила и честь" набрала 4,1%.
Партии "Гражданская позиция" набрала 2,7%, "Радикальная партия" и "Свобода" получили по 2,2% и 1,7%.
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность: + / - 2,2%
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