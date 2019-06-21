Рейтинг партий: "Европейская Солидарность" - на третьем месте, "Голос" - на пятом

21 июня, 2019, 15:04

В Верховную Раду проходят 5 политических партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%

Опросы проводили центр "Socis" и Комитет избирателей Украины 14-19 июня 2019 года во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Партия "Слуга народа" удерживается на первом месте с 47,6% голосов.

"Оппозиционная платформа" набрала 12,4%.

Партия "Европейская Солидарность" заняла третье место с 8,8% сторонников.

"Батькивщина" - 8,7% голосов.

Замыкает пятерку, которая проходят в Раду, партия Святослава Вакарчука "Голос" с 6,8% голосов.

Партия Игоря Смешко "Сила и честь" набрала 4,1%.

Партии "Гражданская позиция" набрала 2,7%, "Радикальная партия" и "Свобода" получили по 2,2% и 1,7%.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность: + / - 2,2%