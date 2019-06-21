ПриватБанк сообщил, когда запустит новую версию "Приват24"
Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл, передает Экономическая правда.
"Ожидаю, что новая версия "Приват24" будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы - август текущего года", - сказал он.
Крумханзл также сообщил, что с апреля текущего года проводится бета-тестирование новой версии "Приват24", в котором принимает участие более 20 тыс клиентов.
"Новый "Приват24" будет базироваться на совершенно новой архитектуре. Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также растет количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы", - сказал банкир.
В новой версии "Приват24" основным для получения услуг будет смартфон.
По словам Крумханзла, в 2018 году доля операций в мобильной версии "Приват24" достигла 60%.
В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой "Приват24" в мобильном телефоне.
К концу текущего года, как ожидается, их количество превысит 10 млн.
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Напомним, ранее ПриватБанк анонсировал сроки перезапуска новой версии Приват24 без использования цифрового ядра Corezoid, разработанного в национализации.
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В марте банк начал этап тестирования, основной запуск запланирован на конец лета.
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