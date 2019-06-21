ПриватБанк сообщил, когда запустит новую версию "Приват24"

21 июня, 2019, 16:15

ПриватБанк намерен в августе 2019 года запустить новую версию интернет-банка "Приват24"

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл, передает Экономическая правда.

"Ожидаю, что новая версия "Приват24" будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы - август текущего года", - сказал он.

Крумханзл также сообщил, что с апреля текущего года проводится бета-тестирование новой версии "Приват24", в котором принимает участие более 20 тыс клиентов.

"Новый "Приват24" будет базироваться на совершенно новой архитектуре. Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также растет количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы", - сказал банкир.

В новой версии "Приват24" основным для получения услуг будет смартфон.

По словам Крумханзла, в 2018 году доля операций в мобильной версии "Приват24" достигла 60%.

В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой "Приват24" в мобильном телефоне.

К концу текущего года, как ожидается, их количество превысит 10 млн.