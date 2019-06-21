Протесты в Грузии: организатор ассамблеи православия Закария Куцнашвили готов сложить с себя депутатский мандат
21 июня, 2019, 17:06
Закария Куцнашвили, организатор Международной ассамблеи православия, на которой выступил депутат Госдумы Гаврилов, на фоне протестов в Тбилиси заявил, что сложит с себя депутатский мандат
Об этом заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Закария Куцнашвили, сообщает телеканал Rustavi2 .
После заседания политсовета партии, Куцнашвили заявил, что для него неправильно, что глава парламента ушел в отставку, а он остается на своей должности, говорится в сообщении.
"Мир и согласие намного ценнее для меня, чем депутатский мандат", - отметил он.
Отмечается, что политик добавил, что обратится в законодательный орган с соответствующим запросом.
Отмечается, что Закария Куцнашвили принес извинения грузинскому народу и взял на себя политическую ответственность за инцидент на ассамблее православия.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси.
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
- В МЗ Грузии сообщили, что во время столкновений под парламентом пострадали 240 человек, из них 80 - полицейские, более сотни человек находятся в больницах.
- Хартия журналистской этики Грузии заявила, что в результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, пострадали более 30 журналистов.
- Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подает в отставку из-за протестов в Тбилиси.
- Один из лидеров оппозиции, глава партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе объяснил жестокий разгон митинга в Тбилиси страхом власти перед Россией.
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