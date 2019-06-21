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Espreso.tvОбществоПротесты в Грузии: организатор ассамблеи православия Закария Куцнашвили готов сложить с себя депутатский мандат

Протесты в Грузии: организатор ассамблеи православия Закария Куцнашвили готов сложить с себя депутатский мандат

Закария Куцнашвили, организатор Международной ассамблеи православия, на которой выступил депутат Госдумы Гаврилов, на фоне протестов в Тбилиси заявил, что сложит с себя депутатский мандат

Об этом заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Закария Куцнашвили, сообщает телеканал Rustavi2 .

После заседания политсовета партии, Куцнашвили заявил, что для него неправильно, что глава парламента ушел в отставку, а он остается на своей должности, говорится в сообщении.

"Мир и согласие намного ценнее для меня, чем депутатский мандат", - отметил он.

Отмечается, что политик добавил, что обратится в законодательный орган с соответствующим запросом.

Отмечается, что Закария Куцнашвили принес извинения грузинскому народу и взял на себя политическую ответственность за инцидент на ассамблее православия.

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